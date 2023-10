MotoGP, Jorge Martin sereno: “Caduto perché ho trovato lo sporco, ma anche oggi eravamo i più forti”

Una giornata difficile da assorbire per Jorge Martin: lo spagnolo è caduto mentre era al comando del Gran Premio d’Indonesia, perdendo la testa del Mondiale appena conquistata ai danni di Pecco Bagnaia, che è riuscito a vincere rimontando dalla tredicesima posizione.

Questa l’analisi della caduta di Martinator ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Sono andato un pelino lungo alla curva 10 e appena sono entrato in curva 11 sono finito in terra dopo che ho trovato sporco nella curva precedente. Oggi è stato un errore grosso perché ero primo con tre secondi di vantaggio, era quasi fatta”.

Molto sereno l’iberico che guarda il bicchiere mezzo pieno: “Sono contento però della velocità, non c’era nessuno oggi che potesse battermi con questo passo, così come non c’era nessuno ieri. Pecco oggi è stato fantastico perché è stato velocissimo e ha rimontato partendo dietro, ma mi conforta il fatto che ancora secondo me siamo più veloci e più forti di lui. La verità è che mi trovavo benissimo con la gomma soft, peccato che ho preso lo sporco e sono finito quindi per terra. Davvero un peccato perché ho fatto una grande gara: speriamo di imparare questa lezione per il futuro“.

Foto: Lapresse