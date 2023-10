MotoGP, Jorge Martin: “Ho sorpassato in una pista in cui è difficile: voglio chiudere il weekend in testa al Mondiale”

Jorge Martin si è preso la testa del Mondiale di MotoGP: lo spagnolo piazza la sesta vittoria nelle ultime sette gare tra Sprint Race e Gran Premi. Splendida la rimonta del pilota della Ducati Pramac dalla sesta posizione, mostrando di avere un ritmo super anche in Indonesia sul tracciato di Mandalika.

Queste le sue parole dopo questo successo: “Mi sento alla grandissima, partire dal sesto posto non era il massimo e sicuramente non sarà il massimo nemmeno domani, però sono riuscito a superare in una pista in cui solitamente è difficile, ho fatto una bella lotta con Brad Binder, Fabio Quartararo e tutti coloro che mi stavano davanti”.

Una gara che è stata tutt’altro che banale, con un grande Luca Marini: “Vincere è stato difficile perché Luca Marini era molto veloce e alla fine stava recuperando tanto su di me. Adesso mi trovo in testa al campionato ed è un sogno: voglio mantenere la stessa mentalità, però in questo momento sono davvero felicissimo di essere davanti e spero di chiudere il fine settimana allo stesso modo, rimanendo davanti a tutti“.

Foto: MotoGP.com Press