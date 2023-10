MotoGP, Jorge Martin: “Andrò all’attacco anche in Thailandia, questa è la mia mentalità”

Voltare pagina e riprovarci. E’ con questo spirito che lo spagnolo Jorge Martin si ripresenta al via del fine-settimana di Buriram (Thailandia), 17° del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista thailandese l’iberico deve dimenticare gli esiti poco favorevoli in Indonesia e in Australia, che gli sono costati punti in classifica generale. Alla prova dei fatti, il pilota della Ducati Pramac è secondo alle spalle di Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale), distanziato di 27 lunghezze.

“Le ultime settimane sono state difficili e anche un po’ dolorose, tra la caduta in Indonesia e la scelta sbagliata delle gomme in Australia. Però sono riuscito a essere veloce e questo mi tiene vivo. La velocità c’è, tutto può cambiare, spero di poter essere ancora forte, la mia mentalità è quella di andare sempre all’attacco per vincere entrambe le gare questo week end“, ha raccontato in conferenza stampa Martin.

“Speravo di aver fatto la scelta giusta con le gomme in Australia, ma gli ultimi 4 giri sono stati un incubo, ci ho messo tutta la mia competenza per non cadere e mantenere una buona velocità. Adesso andiamo avanti e vedremo come andrà questo week end in Thailandia. Ne ho parlato con il mio box, devo fare meno errori. Non voglio più rischiare in modo eccessivo, neanche con le gomme”, ha sottolineato lo spagnolo.

E dunque un Martin che vuol trarre insegnamento da quello che non ha funzionato per rilanciare la sfida iridata a Buriram.

Foto: LiveMedia//CordonPress