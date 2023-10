MotoGP, Jack Miller: “La moto è ottima e partire dalla Q2 sarà fondamentale. Dobbiamo migliorare il passo”

Ottimo inizio della KTM nel venerdì del Gran Premio d’Australia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island il team austriaco ha messo a segno un eccellente uno-due al termine delle pre-qualifiche, gettando ottime basi in vista del prosieguo del weekend.

Davanti a tutti ha chiuso Brad Binder che ha fatto segnare il miglior tempo in 1:27.943 con soli 148 millesimi di vantaggio proprio sul compagno di scuderia Jack Miller. Terza posizione per Maverick Vinales a 269, quarta per Jorge Martin a 279, quinta per Pol Espargarò a 420, mentre è sesto Marco Bezzecchi a 425. Settimo Fabio Di Giannantonio a 509 davanti a Enea Bastianini a 510, mentre è solo 11° Francesco Bagnaia a 699 che, quindi, domani dovrà partire dalla Q1.

Al termine delle pre-qualifiche odierne il pilota di casa ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto contento del lavoro. La moto va forte ed è veramente bello quando puoi goderti al massimo una pista così. Ora vedremo come evolverà il meteo, dato che sembra proprio che andrà a peggiorare ma, per il momento, mi sto divertendo”.

Correre in casa, a quanto pare, dà solo sensazioni positive a Jack Miller: “Non sento la pressione, anzi. Sono davvero entusiasta di girare davanti a questo pubblico. In vista di domani è fondamentale partire subito dalla Q2, ora quindi dobbiamo concentrarci sul passo gara. Il meteo? Qui tutto cambia in pochi minuti, vedremo cosa succederà”.

