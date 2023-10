MotoGP, Brad Binder: “Ottimo inizio di weekend, per la Sprint Race punterò sulla gomma soft”

Dominio totale della KTM al termine del venerdì del Gran Premio d’Australia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Phillip Island, infatti, il team austriaco ha piazzato un eccellente uno-due al termine delle pre-qualifiche, gettando ottime basi in vista del prosieguo del weekend.

Brad Binder ha fatto segnare il miglior tempo con un ottimo 1:27.943 con 148 millesimi di vantaggio sul compagno di scuderia Jack Miller, mentre è terzo Maverick Vinales a 269. Quarta posizione per Jorge Martin a 279, quinta per Pol Espargarò a 420, mentre è sesto Marco Bezzecchi a 425. Settimo Fabio Di Giannantonio a 509 davanti a Enea Bastianini a 510, mentre è 11° Francesco Bagnaia a 699.

Al termine del venerdì di Phillip Island il pilota sudafricano ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Penso che nel complesso abbiamo concluso una giornata positiva. Sin dall’inizio ho provato subito un ottimo feeling e la moto mi sembra davvero in forma”.

L’ago della bilancia del weekend saranno le gomme. Lo conferma anche il portacolori del team Red Bull KTM: “La gomma soft al posteriore non mi dà problemi e per la Sprint Race sarà la scelta ideale, ma in vista della gara lunga tutto sarà da valutare. La priorità sarà concludere le due gare. Domenica dovrò essere bravo a gestire il consumo degli pneumatici, ma penso di esserne in grado”.

Foto: LiveMedia//CordonPress