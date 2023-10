MotoGP, i precedenti di Jorge Martin in Indonesia. Nel 2022 passò dalle stelle alle stalle

Mancano pochi giorni al Gran Premio d’Indonesia di MotoGP, appuntamento durante il quale Jorge Martin cercherà il sorpasso ai danni di Francesco Bagnaia nella classifica iridata. Attenzione però, perché nel 2022 lo spagnolo visse un weekend a due volti con un “sabato da leone” e una “domenica da …”. Ci siamo intesi. Per lui cambiò tutto dal tramonto all’alba.

L’approccio con Mandalika fu ottimo, in quanto l’iberico riuscì a incidere sin da subito. Guadagnato accesso diretto al Q2, fu il migliore del branco Ducati, qualificandosi in prima fila. Sul giro secco venne battuto solamente da Fabio Quartararo, ottenendo comunque una casella di partenza oltremodo interessante in vista del GP. Cionondimeno, nella gara bagnata il madrileno non ne combinò una giusta.

Sbagliò l’avvio, facendosi risucchiare da parecchi avversari. Rimasto intrappolato nella pancia del gruppo, rischiò di venire pericolosamente disarcionato in pieno rettilineo, mettendo la ruota posteriore sulla scivolosissima linea bianca all’uscita dell’ultima curva. Dopodiché, un paio di giri dopo, finì malamente a terra, commettendo un banale errore. Non a caso, Martin fu l’unico a cadere su 23 partenti!

Insomma, passò letteralmente dalle stelle alle stalle. Va però sottolineato come la maturità di Martinator non fosse certo quella attuale. Lecito, dunque, aspettarsi un innalzamento dell’asticella. Anche nel caso si metta a piovere. D’altronde la prestazione sotto l’acqua di Motegi ha dissipato molti dubbi relativi all’abilità del madrileno in condizioni di bagnato.

Foto: LivePhotoSport/Valerio Origo