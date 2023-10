MotoGP, Marco Bezzecchi vuol provarci: vola in Indonesia dopo l’operazione alla clavicola

Marco Bezzecchi ci prova. Il piloto romagnolo del Mooney VR46 Racing Team, vittima di un incidente in allenamento il 7 ottobre al Motor Ranch di Tavullia, è si è procurato una frattura alla clavicola sinistra. Per minimizzare la lesione, Bezzecchi ha subito un intervento chirurgico e gran parte degli appassionati pensava che non avrebbe potuto di certo partecipare al prossimo GP d’Indonesia (13-15 ottobre).

La novità, però, è che Marco non vuol lasciare nulla di intentato e, nonostante un’operazione effettuata tre giorni fa, ha deciso di volare alla volta di Mandalika con la sua squadra. In circuito, saranno i controlli medici ad appurare l’idoneità o meno del centauro nostrano, attualmente terzo della classifica mondiale, a -54 da Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team).

Il controllo in questione sarà effettuato domani e vedremo se “Bez” sarà davvero in grado di guidare una moto impegnativa come la GP22. Da capire anche quale sarà l’approccio di chi sarà li a decidere della salute del pilota, ricordando anche il precedente di Marc Marquez del 2020 a Jerez de la Frontera (Spagna), pochi giorni dopo l’intervento al braccio destro dall’asso spagnolo.

There is someone who doesn’t want to lose his flight to Indonesia #IndonesianGP

@Marco12_B is going to travel to Mandalika Indonesia kami datang!#MotoGP #MooneyVR46RacingTeam #VR46 #MB72 pic.twitter.com/guEkWTVx9m — Mooney VR46 Racing Team (@VR46RacingTeam) October 11, 2023

Foto: LiveMedia/Valerio Origo