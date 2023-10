MotoGP, GP Indonesia 2023. Il sabato di Bagnaia parte in salita. Aprilia favoritissima per pole e Sprint

La MotoGP è pronta a entrare nel vivo del Gran Premio d’Indonesia. Sabato si disputeranno le qualifiche (ore 4.50 italiane) e soprattutto la Sprint (9.00), che conferirà i primi punti iridati del weekend. Francesco Bagnaia e Jorge Martin sono sostanzialmente appaiati in campionato, dunque qualsiasi appuntamento può spostare gli equilibri in favore dell’uno o dell’altro.

A questo giro la sfida iridata avrà un prologo al quale sarà costretto a prendere parte solo uno dei protagonisti. Il Campione del Mondo in carica dovrà passare dal Q1, non essendo riuscito a completare un time attack pulito durante le pre-qualifiche. Non si tratta di un ostacolo insormontabile, ma comporta una difficoltà in più rispetto allo sfidante per il titolo. Pecco sarà costretto a “sparare una cartuccia buona”, ovvero una gomma da tempo, nella fase preliminare delle qualifiche. Pertanto, nel momento del dunque, avrà meno munizioni a disposizione di Martinator.

Bagnaia ci ha abituati ad artigliare pole position anche all’ultimo momento buono, con un unico colpo in canna. Cionondimeno, quella che domani sarà vissuta dal piemontese, è l’ennesima complicazione incastonata in un periodo sofferto. Martin, viceversa, è un martello. La sua rimonta potrebbe essere coronata proprio a Mandalika, dalla quale lo spagnolo ambisce a ripartire come battistrada della classifica generale. Anzi, alla luce dello stato attuale delle cose, potrebbe anche presentarsi al via del GP domenicale da nuovo leader del Mondiale.

È doveroso, però, includere ancora Marco Bezzecchi nella contesta iridata. Avrà una quarantina di punti di distacco dai duellanti principali e sarà acciaccato, ma oggi il più rapido sul giro secco in seno al branco Ducati è stato lui. Quindi, bisognerà riservargli un occhio di riguardo.

Va rimarcato come i favori del pronostico per pole position e Sprint vanno tutti all’Aprilia. Il nuovo asfalto di Mandalika è molto simile a quello di Silverstone, dove ha trionfato Aleix Espargarò. Non a caso, le RS-GP si sono trovate a meraviglia nel contesto indonesiano.

A proposito, è obbligatorio chiudere parlando anche del meteo, alla luce dei trascorsi sull’Isola di Lombok. Le probabilità che piova sono ritenute scarse. Non nulle, perché da queste parti certezze non ce ne sono mai. Cionondimeno, si annuncia un sabato asciutto e di caldo torrido.

Foto: MotoGPpress.com