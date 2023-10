MotoGP, GP Australia 2023: orari prove libere notte 20 ottobre, tv, streaming, programma Sky e TV8

Domani, venerdì 20 ottobre, primo giorno di prove libere del GP d’Australia, sedicesimo round del Motomondiale 2023. Sul circuito di Phillip Island i piloti andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per ottenere un riscontro adeguato e funzionale nella prosecuzione del week end. Una pista che avrà bisogno di un set-up particolare per sfruttare al meglio i tratti guidati e quelli di grande accelerazione.

Fari puntati su Francesco Bagnaia in MotoGP. Pecco, vittorioso in Indonesia, ha ritrovato il sorriso dopo un periodo di difficoltà. La Sprint Race a Mandalika lo aveva fatto sprofondare, considerati la vittoria di Jorge Martin e l’avvicendamento al vertice della classifica generale con l’iberico. L’affermazione domenicale è stata la reazione che il piemontese tanto cercava dopo l’incidente a Barcellona, che tanto ha condizionato il pilota italiano.

Bagnaia si presente al via di questo fine-settimana con 18 punti di margine nei confronti di Martin. Si prospetta una tre-giorni impegnativa in cui anche il fattore meteo inciderà. Già dal day-1 sarà necessario trovare il feeling ideale per centrare l’accesso alla Q2 delle qualifiche e non trovarsi in una condizione di precarietà.

Il venerdì del GP d’Australia sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) e lo streaming su TV8.it trasmetteranno gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre categorie, della Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre classi. Non vi sarà modo di guardare in chiaro le prove libere di domani, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

CALENDARIO GP AUSTRALIA 2023 MOTOGP

Venerdì 20 ottobre (orari italiani)

Ore 0.00-0.35 Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 0.50-1.30 Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 1.45-2.30 MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 4.15-4.50 Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 5.05-5.45 Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 6.00-7.00 MotoGP, Free pratice (Pre-qualifiche) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 23.40-24.10, Moto3, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP AUSTRALIA 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208) trasmetteranno la diretta tv il venerdì in Australia, con la copertura delle prove libere 2 delle tre categorie anche su Sky Sport Uno (201). Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre categorie, della Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre categorie.

Diretta streaming: L'appuntamento australiano potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l'App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Infine ci sarà anche la diretta in chiaro delle qualifiche delle tre categorie, della Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre classi sul sito internet TV8.it.

