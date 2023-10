MotoGP, Enea Bastianini: “Ho capito i miei errori, Marc Marquez lotterà per il Mondiale 2024”

E’ stato un 2023 molto complicato per Enea Bastianini. Il romagnolo aveva grandi ambizioni nel Team Factory Ducati per quest’annata. Il feeling però con la GP23 non è stato dei migliori e le cadute in cui Enea è stato coinvolto hanno reso ancor più in salita il proprio percorso.

Non potendo lottare per il titolo come avrebbe desiderato, Bastianini ha dovuto pensare anzitutto a migliorare le proprie sensazioni in sella alla Rossa, per rilanciare le sue quotazioni in vista del 2024. Ne ha parlato il ducatista ai microfoni del sito ufficiale della MotoGP.

“È stato un avvio di stagione complicato per l’incidente a Portimao. Difficile accettare la situazione mentalmente in quanto il mio obiettivo era quello di vincere il campionato. A Barcellona, un nuovo crash e dopo quelle lesioni era necessario resettare e riflettere su quanto accaduto“, ha dichiarato il centauro italiano.

“Non mi sono trovato bene con la moto, il rapporto con il team non è stato esaltante e gli infortuni hanno reso il tutto ancora più difficile. Probabilmente, dopo il crash in Portogallo, sono stato impaziente e guidavo la Ducati con troppo nervosismo. Ho compreso che dovevo solo concentrarmi sul lavoro e capire i punti di forza della moto“, le sottolineature di Enea.

Bastianini ha poi parlato del trasferimento di Marc Marquez nel Team Gresini, squadra che lui conosce molto bene per i grandi risultati ottenuti nel 2022: “Conosco le potenziale di quella squadra e mi aspetto di vedere Marquez davanti. Sarà una bella battaglia con gli altri piloti Ducati in tutte le gare e una grande sfida perché alcuni di loro aspirano a guidare la mia moto in futuro. Questo è normale, ma io conosco il mio livello e di cosa sono capace. Sicuramente, sarà uno stimolo in più per fare bene“.

Foto: LaPresse