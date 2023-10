MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race 28 ottobre: programma GP Thailandia 2023, tv streaming, guida Sky e TV8

Si entra nel vivo per quanto riguarda il Gran Premio di Thailandia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento stagionale. Sul tracciato di Buriram andranno in scena le qualifiche delle tre classi e soprattutto l’attesissima Sprint Race della classe regina.

La classe regina scenderà in pista alle ore 05.10 italiane per la seconda sessione di prove libere, quindi alle ore 05.50 entrerà in azione con le qualifiche, mentre la Sprint Race vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 10.00.

Le qualifiche della Moto3 prenderanno il via alle ore 08.15 con Jaume Masià che sfida Daniel Holgado e tutti i rivali, quindi alle ore 08.45 toccherà alla Moto2, con Pedro Acosta che inizierà il suo fine settimana che potrebbe portarlo al titolo.

Il sabato del GP di Thailandia sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Sul canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili in diretta le qualifiche delle tre classi e Sprint Race. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre qualifiche e Sprint Race in diretta e le differite delle gare saranno disponibili sul sito internet tv8.it. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP THAILANDIA 2023 MOTOMONDIALE (orari italiani)

Sabato 28 ottobre

Ore 3.40-4.10 Prove libere 3 Moto3

Ore 4.22-4.55 Prove libere 3 Moto2

Ore 5.10-5.40 Prove libere 2 MotoGP

Ore 5.50-6.05 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 6.15-6.30 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 7.50-8.05 Qualifiche 1 Moto3

Ore 8.15-8.30 Qualifiche 2 Moto3

Ore 8.45-9.00 Qualifiche 1 Moto2

Ore 9.10-9.25 Qualifiche 2 Moto2

Ore 10.00-10.45 Sprint Race MotoGP

PROGRAMMA GP THAILANDIA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Su TV8 qualifiche delle tre classi e Sprint Race

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

