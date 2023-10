MotoGP, Francesco Bagnaia: “Problema con la frizione, mi rifarò domani!”

Non è andato oltre il settimo Francesco Bagnaia nella Sprint Race di Buriram (Thailandia), 17° appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista thailandese Pecco, che scattava dalla sesta casella in griglia, non è stato perfetto nel momento di pinzare la frizione e così la sua prima curva è stata assai problematica.

Per non prendere troppi rischi, il pilota piemontese ha optato per un approccio più conservativo, oltre al fatto che in un format di 13 giri il suo stile di guida fa un po’ più fatica. Si parla di gestione della gomma posteriore, che per Bagnaia funziona meglio nel GP domenicale.

“Lo stacco al via è stato ottimo, ma ho avuto un problema con la frizione. Di conseguenza, mi sono trovato nella bagarre in curva-1, subendo un’entrata di Zarco un po’ al limite. Poco dopo ho perso tanto tempo perchè Johann e Alex Marquez hanno duellato alla morte quando si poteva anche evitare. Abbiamo perso tantissimo tempo e da lì avevo più o meno lo stesso passo di chi era in lizza per il podio“, ha commentato il piemontese ai microfoni di Sky Sport.

Entrando nello specifico, il campione del mondo in carica ha sottolineato: “Nella Sprint soffro maggiormente perché gli altri riescono a sfruttare meglio la gomma posteriore, ma questo ha il contro che vi sia un degrado dopo una decina di giri. Non è un caso che io vada meglio quando montiamo le gomme dure, perché il mio passo è veloce e costante. Sono molto confidente pensato alla gara di domani, chiaramente sarà fondamentale partire bene e rimanere lontano dai guai“.

