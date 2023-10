MotoGP, Francesco Bagnaia: “Non vedo l’ora di gareggiare in Thailandia, messe alle spalle gare complicate”

Neanche il tempo di respirare. Il Circus della MotoGP volge lo sguardo alla Thailandia, dove andrà in scena il 17° appuntamento del Mondiale 2023. Dopo quanto accaduto in Australia, Francesco Bagnaia ha aumentato il proprio margine di vantaggio nei confronti dello spagnolo Jorge Martin. Il differenziale tra Pecco e l’iberico è infatti di 27 punti.

Non sono stati week end semplici per Bagnaia, che in Giappone, Indonesia e a Phillip Island ha dovuto stringere i denti, ma alla fine è stato in grado di reagire al gran momento vissuto dall’alfiere del Team Ducati Pramac. A Buriram si prevede un nuovo duello su una pista che potrebbe essere favorevole a entrambi. Di conseguenza, saranno i particolari a fare la differenza.

“Sono felice di essere di nuovo in Thailandia, dove il calore e la passione del pubblico sono sempre incredibili. Dopo il Giappone, l’Indonesia e l’Australia, piste dove anche l’anno scorso avevamo faticato, ora è bello poter tornare a correre su circuiti dove solitamente siamo sempre stati veloci”, ha commentato Bagnaia sul sito ufficiale della Ducati.

Ricordando quanto accaduto nel 2022, il piemontese ha aggiunto: “Lo scorso anno avevamo affrontato la gara in condizioni difficili con la pioggia ed eravamo stati competitivi, chiudendo terzi sul podio. Anche quest’anno il meteo sarà incerto, ma sono fiducioso di poter fare bene in qualsiasi condizione. Non vedo l’ora di scendere in pista a Buriram!“.

