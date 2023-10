MotoGP, Francesco Bagnaia: “Mi tengo stretto il secondo posto, le condizioni erano complicate “

Francesco Bagnaia guarda comunque al bicchiere mezzo pieno dopo aver concluso al secondo posto il Gran Premio del Giappone, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Motegi abbiamo assistito ad una gara davvero emozionante, con la pioggia che è apparsa a pochi istanti dal via e ha rivoluzionato ogni ragionamento, fino alla bandiera rossa a 12 giri dalla conclusione. Dopo una pausa di circa 20 minuti si è tornati in pista ma è arrivata immediatamente la seconda bandiera rossa, dato che per i piloti le condizioni meteo erano ancora impossibili.

A quel punto la gara è stata chiusa in anticipo con Jorge Martin vincitore e Bagnaia secondo. Al termine del GP il campione del mondo in carica ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di sky sport. “Non so se si poteva tornare a gareggiare, l’importante è che per la prima volta ho chiuso una gara sul bagnato sul podio. Avrei voluto vincere ma va bene così”.

il pilota torinese prosegue nel suo racconto: “Chiudo questa gara con soddisfazione. So perfettamente quanto sia difficile correre in queste condizioni. Chiudere al secondo posto penso sia un ottimo risultato anche per la classifica generale. Mantengo tre punti di vantaggio su Martin e va bene così. Non so se nella seconda parte di gara avrei potuto vincere, nella prima mi ero portato un paio di volte sotto il secondo di distacco, ma ho commesso un piccolo errore e avevo lasciato sul terreno diversi decimi “.

