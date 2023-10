MotoGP, Francesco Bagnaia: il problema nasce dalla qualifica. Solo difendendosi il Mondiale non si vince

La Sprint thailandese è stata decisa dalla partenza. L’analisi di quanto avvenuto nell’odierna gara dimezzata è semplice e lineare. Jorge Martin è scattato come una freccia dalla pole position, mentre Francesco Bagnaia si è trovato imbrigliato a centro gruppo dopo un avvio relativamente stentato dalla sesta casella. Ciò che è accaduto nei successivi tredici giri rappresenta una mera conseguenza della dinamica esposta.

Non si sono viste grosse differenze nel passo tenuto dall’uno e dall’altro. Però lo spagnolo ha potuto girare a pista libera sin dal principio, imponendo a piacimento il suo ritmo, mentre l’italiano ha dovuto ingaggiare svariati duelli (con Fabio Quartararo, Alex Marquez e Johann Zarco) per recuperare qualche posizione. Alfine è riuscito a racimolare 3 punticini, ma ne ha ceduti 9 all’inseguitore nel Mondiale.

Al di là di come “sono usciti dai blocchi”, la prestazione pura sta diventando un cruccio per Pecco. Cinque pole position nelle sette gare andate da Le Mans al Montmelò, nessuna nei sei GP da Misano a Buriram. È un dato di fatto incontrovertibile. L’incidente in terra catalana ha lasciato strascichi? Ni, perché a ben guardare anche sul finire del 2022 il piemontese aveva smesso di incamerare pole position. Pure l’anno scorso Bagnaia aveva concentrato le sue migliori performance in qualifica nelle piste europee, scemando poi nel finale di stagione.

Chiaro, ogni anno fa storia a sé e non c’è modo di sapere se quanto accaduto al Montmelò sia il fattore scatenante del calo di rendimento del piemontese sul giro secco. Di certo c’è che contro questo Martin è difficile pensare di vincere il Mondiale “giocando solo di rimessa” e “difendendosi”. Vero, lo spagnolo è più inesperto e commette qualche errore di troppo, ma ora come ora è anche dannatamente più veloce. Quanto basta per recuperare 18 punti in tre weekend e mezzo; e Domani la griglia sarà la stessa di oggi.

