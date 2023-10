MotoGP, Enea Bastianini: “C’è stato un contatto all’inizio, migliorata la staccata”

Un super Enea Bastianini ha terminato in ottava posizione il GP d’Indonesia, quindicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 di MotoGP. Il pilota della Ducati nello specifico si è reso artefice di una rimonta straordinaria, risalendo dalle retrovie dopo un errore in partenza.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centauro appartenente alla scuderia italiana ha raccontato quanto successo al via, dove è sicuro di aver subito un contatto: “C’è stato un contatto perché c’era il bullone dietro completamente nero, dunque mi sarò agganciato da qualche parte. Peccato, ho buttato via la gara e sarebbe stato molto divertente per me. Sono comunque contento, abbiamo fatto un bel weekend, ho ritrovato una sensazione che mancava da tempo: in gara avevo il ritmo per fare bene, peccato per il risultato ma va bene così perché c’era anche molto caldo, alla fine non ne avevo più energia per spingere“.

Bastianini ha dunque proseguito parlando della sua crescita e della sua confidenza in pista, cresciuta molto dal suo rientro: “Credo ce questo miglioramento dipenda da un complesso di cose, nel senso che il team ha capito quello che voglio e io ho capito come guidare questa moto, sono rientrato con più lucidità. Questo ha pagato. Da ieri pomeriggio abbiamo frenato sempre nello stesso punto, cosa che non succedeva da tempo, questo tipo di precisione mi aiuterà anche per il futuro“.

Foto: Valerio Origo