MotoGP, Marc Marquez: “Ieri ho capito il motivo della caduta, oggi no. Feeling disastroso dal primo giro”

Si conclude con una doppia caduta tra Sprint e gara a Mandalika il primo weekend di Marc Marquez da separato in casa all’interno del box HRC. Il fenomeno spagnolo lascerà infatti la Honda a fine anno dopo 11 stagioni trionfali in MotoGP, raggiungendo il fratello Alex nel Team Gresini per guidare una Ducati e tornare a lottare per il titolo già nel 2024.

“Le mie gare questo weekend sono finite presto. Ieri ho capito il motivo della caduta, oggi no. Ero molto calmo, mi stavano sorpassando ma mi dicevo di arrivare almeno al traguardo. Il feeling era disastroso dal primo giro. Sappiamo che la nostra moto non funziona bene con la gomma media al posteriore e abbiamo fatto tanta fatica in staccata ed in curva. A quel punto volevo finire la gara e con le tante cadute degli altri sarei arrivato magari ottavo o nono“, racconta il trentenne di Cervera.

“Purtroppo non ce l’abbiamo fatta, in Australia sarà un’altra gara. Phillip Island è una pista diversa, ma non mi azzardo a dire se sarà buona o meno buona. Andiamo là calmi, è una pista veloce. Finiamo il weekend e poi ci sarà Buriram“, aggiunge l’otto volte campione del mondo ai microfoni di Sky Sport pensando già ai prossimi appuntamenti in calendario.

