MotoGP, cosa è successo a Marc Marquez: colpito da un pezzo della Ducati di Martin! – VIDEO

Non è certamente un momento sereno per Marc Marquez. Il campione spagnolo, che continua a faticare con la sua Honda, è stato vittima di un episodio decisamente particolare e anche rischioso durante la seconda sessione delle prove libere del Gran Premio di Thailandia.

Un copridisco della moto di Jorge Martin è volato via e ha colpito Marc Marquez alla spalla, con il pilota della Honda che rimasto stordito per qualche istante. Per fortuna Marquez non stato colpito in testa o comunque non ha avuto conseguenze ulteriori, cadendo dopo il colpo ricevuto.

Marquez ha terminato la FP2 in undicesima posizione e quindi sarà costretto a partecipare al Q1. L’obiettivo per lo spagnolo è provare a raggiungere il Q2 per avere una miglior posizione possibile in partenza sia nella sprint sia in gara.

VIDEO MARZQUEZ COLPITO DURANTE IL GP DI THAILANDIA





FOTO: MotoGp com Press