MotoGP, chi sostituirà Marc Marquez alla Honda? Rivola blinda i piloti Aprilia: “Non va via nessuno”

L’approdo di Marc Marquez al team Gresini per il Mondiale MotoGP 2024 libera improvvisamente una sella importante all’interno della HRC in vista della prossima stagione. Honda, ormai priva della sua stella, dovrà dunque decidere nelle prossime settimane chi sarà il nuovo compagno di squadra dello spagnolo Joan Mir, campione del mondo in top class nel 2020 con Suzuki.

La casa nipponica sembrerebbe fortemente interessata a Maverick Viñales, ma si tratta di un’operazione molto complicata visto che il pilota spagnolo ha ancora un altro anno di contratto con l’Aprilia nel team factory. Un’alternativa potrebbe essere rappresentata dal portoghese Miguel Oliveira, attualmente in forza al team satellite Aprilia RNF.

“Io ho parlato con Viñales, lui sta proprio bene da noi, il 2024 sarà un anno importante per lui. O magari saremo anche noi che l’anno prossimo diremo a Maverick di non continuare insieme, questo non posso saperlo adesso. Per ora siamo in una situazione ideale, stiamo crescendo tecnicamente quattro piloti in base alle caratteristiche della nostra moto, quello che fanno gli altri non mi interessa”, ha dichiarato Massimo Rivola durante le prove libere odierne in Indonesia.

L’amministratore delegato della casa di Noale ha poi aggiunto, sempre ai microfoni di Sky Sport: “Io ho voluto i miei quattro piloti e voglio continuare con questi quattro piloti. Dovesse venire un pilota da me a dirmi che non sopporta più di stare in Aprilia, allora ci sediamo e ne parliamo. Ma questo non capiterà, non è questa la situazione“.

Credit: MotoGP.com Press