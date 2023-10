Moto2, Arbolino vince a Phillip Island sul bagnato una gara monca. 9° Acosta, assegnato metà punteggio

Oltre cinque mesi dopo l’ultima volta (a Le Mans), Tony Arbolino torna sul gradino più alto del podio e vince un caotico Gran Premio d’Australia 2023, sedicesimo e quintultimo appuntamento stagionale del Mondiale Moto2. A Phillip Island è successo di tutto nella gara della classe mediana, con tante cadute e condizioni meteo estreme (pioggia e soprattutto raffiche di vento pericolose) che hanno portato alla bandiera rossa e alla conclusione anticipata dell’evento dopo 10 dei 23 giri in programma.

Non avendo superato il 50% della distanza prevista, è stato assegnato da regolamento metà punteggio per il campionato. Piccola beffa dunque per il lombardo del Team Marc VDS, che stava dominando la corsa con un vantaggio di 15″ sui primi inseguitori anche grazie alle scivolate di diversi protagonisti come Sergio Garcia, Filip Salac, Jake Dixon e Sam Lowes.

Podio completato dagli spagnoli Aron Canet (ancora alla ricerca del primo successo in Moto2) e Fermin Aldeguer, rispettivamente secondo e terzo, precedendo l’iberico Jeremy Alcoba e l’americano Joe Roberts. A seguire troviamo Izan Guevara, Somkiat Chantra e Bo Bendsneyder, mentre Pedro Acosta non è andato oltre il nono posto inscenando però una rimonta strepitosa dal fondo dello schieramento. Il leader del campionato, 5° in qualifica, è caduto nel sighting lap dovendo poi schierarsi all’ultimo posto nella griglia di partenza e rimontando oltre venti posizioni.

Quando mancano quattro gare alla fine (con 100 punti ancora a disposizione), Acosta resta saldamente in testa alla generale con un margine di 56 punti su Arbolino. Già fuori dai giochi aritmeticamente tutti gli altri, a partire da Dixon in terza posizione a -108,5 dalla vetta.

CLASSIFICA GP AUSTRALIA MOTO2 2023

1 12.5 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 16’22.970 146.6

2 10 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 16’38.058 144.3 15.088

3 8 54 Fermín ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 16’38.584 144.3 15.614

4 6.5 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 14’58.401 142.5 1 lap

5 5.5 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 14’59.122 142.4 1 lap

6 5 28 Izan GUEVARA SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 14’59.124 142.4 1 lap

7 4.5 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 14’59.908 142.3 1 lap

8 4 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 15’03.659 141.7 1 lap

9 3.5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 15’08.067 141.0 1 lap

10 3 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing KALEX 15’09.110 140.9 1 lap

11 2.5 23 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 15’09.263 140.8 1 lap

12 2 33 Rory SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 15’14.974 140.0 1 lap

13 1.5 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 15’17.292 139.6 1 lap

14 1 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 15’17.379 139.6 1 lap

15 0.5 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 15’18.900 139.4 1 lap

16 5 Kohta NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 15’29.599 137.8 1 lap

17 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 15’38.590 136.4 1 lap

18 67 Alberto SURRA ITA Forward Team FORWARD 15’42.647 135.8 1 lap

19 17 Alex ESCRIG SPA Forward Team FORWARD 15’42.945 135.8 1 lap

20 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 16’03.249 132.9 1 lap

Non classificati

21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 16’41.303 79.9 4 laps

13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 15’20.177 139.2 1 lap

9 Mattia CASADEI ITA Fantic Racing KALEX 8’10.778 130.5 5 laps

96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 7’38.971 139.5 5 laps

22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 6’53.716 116.1 6 laps

11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 6’30.654 122.9 6 laps

12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 6’32.312 122.4 6 laps

7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 4’48.908 110.8 7 laps

84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 4’24.300 121.1 7 laps

15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 3’58.499 134.2 7 laps

Credit: MotoGP.com Press