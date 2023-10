MotoGP, Aleix Espargarò: “Una delle gare più difficili della mia vita, male gli ultimi giri”

Aleix Espargarò ha terminato all’ottavo posto il GP della Thailandia, diciassettesima tappa del Motomondiale 2023 di MotoGP. Una giornata “storica” per il pilota dell’Aprilia, risultato il primo nella storia del MotoGP ad essere penalizzato per la pressione troppo bassa dei pneumatici. Una volta giunto in zona mista, lo spagnolo ha però dichiarato di essersi trovato al cospetto di una delle gare più difficili della sua carrera, avvertendo forte difficoltà negli ultimi giri:

“È stata una gara molto molto difficile sinceramente – ha detto il pilota – è stata la gara più dura della mia vita. Negli ultimi tre giri sono stato addirittura preso dal panico perché provavo a respirare ma non ci riuscivo, è stato difficile rimanere concentrati.

Espargarò ha poi proseguito: “Per me la gara di oggi è un esempio di quello che è stato il mio campionato: i quattro che sono finiti davanti a me sono più veloci quest’anno e hanno moto migliori della mia, questo è certo. La prima parte è stata molto buona ma non avevo abbastanza potenza in alcuni punti e ho avuto una certa mancanza di grip. Ero troppo al limite per riuscire a inseguire il gruppo di testa. Nel complesso la gara non è andata male ma negli ultimi otto giri, direi, non riuscivo nemmeno a vedere i punti di riferimento per frenare, è stato incredibile“.

Foto: Live Photo Sport