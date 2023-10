Motocross, Mattia Guadagnini lascia il team di De Carli e firma con Husqvarna per il 2024

La stagione agonistica 2023 del motocross si è ormai conclusa e di conseguenza entra nel vivo il mercato piloti in vista dell’anno prossimo. In chiave azzurra va registrato il passaggio di Mattia Guadagnini dal Red Bull GasGas Factory Team gestito da Davide De Carli al Nestaan Husqvarna Factory Racing per il Mondiale 2024 nella classe regina MXGP.

“Sono davvero entusiasta di fare un passo avanti nella mia carriera con il Nestaan Husqvarna Factory Racing. L’impegno di tutto lo staff del team mi ha dato una spinta enorme. Non vedo l’ora di trasferirmi in Belgio. Penso sia necessario per battagliare stabilmente per il podio nella classe MXGP“, ha dichiarato il giovane pilota veneto dopo l’annuncio del suo trasferimento.

Si profila un 2024 molto importante per il ventunenne nativo di Bassano del Grappa, chiamato ad un passo in avanti a livello di continuità dopo un 2023 reso estremamente difficile dagli infortuni. Guadagnini, impossibilitato a rappresentare l’Italia nell’ultimo Cross delle Nazioni di Ernée (in cui Adamo, Bonacorsi e Forato hanno portato il Bel Paese sul podio) proprio per problemi fisici, dovrà dimostrare di poter competere stabilmente per le posizioni di vertice in top class.

Un obiettivo non semplice considerando il livello stellare della griglia in MXGP, tuttavia l’azzurro si è già tolto delle soddisfazioni notevoli conquistando un 2° posto overall nel Gran Premio di Spagna (con un doppio terzo posto di manche) ed una seconda piazza nella Qualifying Race di inizio anno in Argentina in occasione della sua prima stagione a tempo pieno con la 450.

Foto: MXGP.com