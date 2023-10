Kimi Antonelli brucia le tappe e approda in Formula 2 per il 2024 con il Team Prema

La notizia era nell’aria da alcune settimane, ma adesso è arrivata l’attesa ufficialità: Andrea Kimi Antonelli sarà impegnato in Formula 2 nel 2024 con il Team Prema. Il gioiellino del vivaio Mercedes si appresta dunque ad effettuare un doppio salto di categoria, evitando la Formula 3 e passando direttamente dalla Formula Regional alla FIA F2.

Il diciassettenne bolognese, due volte campione europeo di karting, è reduce da un biennio strepitoso con le monoposto in cui ha vinto al primo tentativo tutti i campionati affrontati: Formula 4 italiana e tedesca nel 2022, Formula Regional Middle East ed Europea nel 2023, oltre al trionfo dell’anno scorso nei FIA Motorsport Games del Paul Ricard con i colori azzurri.

Un ruolino di marcia impressionante, che ha convinto la scuderia di Toto Wolff ad accelerare i tempi e a promuovere il talento di Casalecchio nel campionato propedeutico più importante in vista della Formula Uno. Antonelli, da rookie, avrà perlomeno il vantaggio di debuttare in corrispondenza con l’introduzione della nuova generazione di Formula 2 a partire dalla prossima annata.

“Sono molto felice di questa opportunità. Dalla Formula Regional alla Formula 2 sarà un salto enorme. Sono consapevole che sarà molto impegnativo perché il livello è davvero alto. Sarà una macchina nuova, per me e per gli altri, ma sarà comunque dura. Non voglio crearmi aspettative, cercherò di imparare il più possibile nei test per essere pronto per la prima gara, divertirmi come sempre e fare un buon lavoro. Sono felice di continuare a lavorare con PREMA, con cui ho iniziato la mia carriera in monoposto e che è la mia seconda famiglia. Mi piace lavorare con loro”, il commento di Kimi.

Ecco invece le dichiarazioni di Rene Rosin, team principal della squadra italiana: “Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Kimi nel nostro team di Formula 2. È con noi fin dall’inizio, quindi non solo lo conosciamo bene, ma siamo anche particolarmente orgogliosi di ciò che è riuscito a ottenere nei suoi primi due anni a tempo pieno in monoposto. Kimi è un pilota di talento e un grande giocatore di squadra, quindi non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserverà la stagione 2024 e siamo concentrati sull’aiutarlo a compiere il passo nel modo più agevole possibile”.

Foto: Andrea Kimi Antonelli