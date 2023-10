Superbike oggi in tv: orari Superpole Race e gara-2, GP Spagna 2023, streaming, programma Sky e TV8

Dopo aver festeggiato ieri la certezza aritmetica del secondo titolo consecutivo, Alvaro Bautista vuole chiudere in bellezza una stagione trionfale quest’oggi a Jerez de la Frontera cercando di vincere anche la Superpole Race e gara-2 del Gran Premio di Spagna 2023, valevole come dodicesimo e ultimo appuntamento del Mondiale Superbike.

Il veterano iberico della Ducati, trionfatore in gara-1, va a caccia della sesta tripletta dell’anno e può migliorare ulteriormente il suo incredibile record attuale di 25 successi di manche in un singolo campionato. L’unico vero avversario temibile in tal senso sarà probabilmente il turco Toprak Razgatlioglu, all’ultima uscita ufficiale con Yamaha prima di sbarcare in BMW.

La Superpole Race e gara-2 della Superbike a Jerez de la Frontera verranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e Now. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire in chiaro la gara sprint in leggera differita e gara-2 in diretta. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP SPAGNA SUPERBIKE 2023 OGGI

Domenica 29 ottobre

Ore 11.00 Superpole Race a Jerez (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Arena

Ore 14.00 Gara-2 a Jerez (Spagna) – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA GP SPAGNA SUPERBIKE: DOVE VEDERLO IN TV/STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena trasmetterà la Superpole Race, mentre TV8 e Sky Sport MotoGP manderanno in onda gara-2.

Diretta streaming: Sky Go, Now TV e tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

TV8 trasmetterà la Superpole Race di Jerez in chiaro e in differita alle ore 13.10.

Foto: Lapresse