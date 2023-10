F1, Carlos Sainz: “La gomma soft è stata più lenta del previsto, ma era un rischio da prendere in vista della gara”

Carlos Sainz ha conquistato un discreto sesto posto nella Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti 2023, diciottesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Ferrari ha deciso di provare la carta della gomma soft proprio con lo spagnolo (tutti gli altri in griglia avevano la mescola media), che ha recuperato un paio di posizioni in partenza per poi scivolare nuovamente in sesta piazza riuscendo però a difendersi dagli attacchi della Mercedes di George Russell.

“La partenza è andata come ci aspettavamo. Ho guadagnato due posizioni nel primo giro, che è quello che ti puoi attendere più o meno con la soft. Ho fatto bene in curva 1 e anche alla 12 su Lando, ma poi questa gomma è stata più lenta del previsto“, dichiara il madrileno della Rossa ai microfoni di Sky Sport dopo la Sprint Race andata in scena al COTA.

“Era un rischio da prendere per imparare qualcosa per domani, ma alla fine se tutti gli altri hanno capito che la media era la mescola giusta da montare c’è qualcosa che dobbiamo guardare. La soft è buona per 10-12 giri, ma farne 19 è stato difficile. Anche più di quanto mi aspettassi“, spiega Sainz in vista della gara lunga domenicale con in palio il punteggio massimo.

