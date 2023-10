Moto2, GP Thailandia 2023: un super Acosta segna il miglior tempo nella FP1, 3° posto per Foggia, bene Arbolino

Pedro Acosta sembra intenzionato a chiudere definitivamente i conti. L’attuale leader della classifica piloti ha infatti segnato il miglior tempo in occasione della FP1 del GP della Thailandia, appuntamento numero 17 del Motomondiale 2023 di Moto2.

Il centauro della Red Bull KTM, che sul circuito asiatico avrà la possibilità di giocarsi il primo match point per conquistare il titolo, ha dimostrato un ottimo passo nella prima sessione segnando un crono di 1:36.266, tempo con cui ha preceduto Fermìn Aldeguer (Beta Tools Speed Up) che, sotto la bandiera a scacchi, si è accomodato al secondo posto rimediando un gap di +0.088.

Splendida prova poi per l’italiano Dennis Foggia (Italtrans Racing Team), apparso molto in confidenza sulla pista chiudendo con il terzo tempo e con un ritardo di +0.157. In buono spolvero poi anche Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team) che ha terminato il segmento rimediando un gap di +0.334 valido per la quinta casella. Dentro poi Celestino Vietti (Fantic Racing), dodicesimo con +0.545.

Attualmente fuori dai 14 invece gli altri due centauri italiani: Alberto Surra (Forward Team) ha chiuso infatti in ventisettesima posizione con +1.692, mentre Mattia Casadei (Fantic Racing) si è dovuto accontentare della ventinovesima piazza con +2.110.

Foto: Valerio Origo