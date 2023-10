F1, prende il via il weekend del GP del Messico, qualcuno riuscirà ad opporsi al dominio di Verstappen?

Si alza ufficialmente il sipario sul fine settimana del Gran Premio del Messico, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato intitolato agli Hermanos Rodriguez di Città del Messico, andranno in scena le prime due sessioni di prove libere di un weekend che fa tornare il format alla sua normalità vista l’assenza della Sprint Race.

Quale sarà il programma del venerdì di Città del Messico? I piloti saranno in pista per la prima sessione di prove libere alle ore 20.30 italiane (le ore 12.30 locali), quindi la seconda sessione prenderà il via alla mezzanotte italiana, per andare a completare la canoniche due ore di lavoro in pista.

Ormai i motivi di interesse in questo Mondiale di Formula Uno 2023 sono ridotti all’osso. Lo strapotere della Red Bull e il dominio assoluto di Max Verstappen stanno monopolizzando ogni discorso, con il tre-volte campione del mondo che ad Austin ha toccato quota 50 successi in carriera e, a questo punto, potrebbe superare Alain Prost (51) e Sebastian Vettel (53) già nel corso di questo campionato, dato che mancano 4 tappe alla conclusione.

L’ovvio favorito anche per la gara messicana sarà lui e sarà davvero complicato pensare ad una sua non-vittoria. Per cui, come sempre, sarà più interessante capire quale scuderia si potrebbe fare largo alle sue spalle. La Mercedes cercherà conferme dopo quanto di buono fatto vedere in Texas, con la McLaren che continua nel suo ottimo momento. In casa Ferrari, invece, su un tracciato storicamente poco “amico”, il timore è che si possa vivere un altro weekend complicato con una SF-23 che è nata male ed è stata sviluppata peggio nel corso dei mesi…

Foto: LaPresse