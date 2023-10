Superbike oggi in tv: orari prove libere, GP Spagna 2023, streaming, programma Sky e TV8

Inizia l’ultimo giro di valzer. Oggi, venerdì 27 ottobre, partirà dall’Andalusia il GP di Spagna, capitolo finale del Mondiale 2023 di superbike quest’anno in scena sul circuito Angel Nieto di Jerez De La Frontera.

Si tratterà di un evento molto importante in quanto, al 99,9%, Alvaro Bautista potrà festeggiare il titolo davanti alla sua gente. Al fuoriclasse della Ducati mancano infatti solo due punti per raggiungere l’aritmetica che, verosimilmente, potrà arrivare già domani in gara-1.

Non sarà però da sottovalutare Toprak Razgatlioglu, di fatto l’unico centauro del lotto ad essere riuscito a mettere alcune volte il bastone tra le ruote all’iberico. Fari puntati poi su Jonathan Rea oltre che sugli italiani Michael Ruben Rinaldi ad Andrea Locatelli, Axel Bassani e Danilo Petrucci.

Tutti i piloti saranno motivati a fare bene, a cominciare dalle prove libere programmate nella giornata odierna, caratterizzata dalla FP1 e la FP2. La prima sessione di prove sarà visibile alle 10:30 sul canale Sky Sport Arena (204), mentre la FP2 sarà trasmessa alle 14:00 su Sky Sport MotoGP.

CALENDARIO GP SPAGNA 2023 SUPERBIKE

Venerdì 27 ottobre

Ore 10.30-11-15: FP1 Superbike

Ore 14.00-14.45: FP2 Superbike

GP SPAGNA 2023 SUPERBIKE: COME VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204) per FP1; Sky Sport MotoGP (208) per FP2.

Diretta streaming: NOW, Sky Go

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: Valerio Origo