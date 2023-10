Moto2, GP Indonesia 2023: Gonzalez vola nella FP1, 10° Arbolino. Cade Acosta

Manuel Gonzalez sale in cattedra in occasione della prima sessione di prove del GP d’Indonesia, quindicesima tappa del Motomondiale 2023 di Moto2. In un segmento contrassegnato da una bandiera rossa scaturita da un momentaneo guasto all’energia elettrica il pilota della Correos Prepago Yamaha si è reso artefice di una grande prova, segnando il record della pista per ciò che concerne la classe intermedia.

L’iberico nello specifico ha segnato un crono di 1:34.871 posizionandosi davanti ad Aron Canet (Pons Wegow Los40), secondo con un gap di +0.360. Terzo posto poi per Jake Dixon (Inde GASGAS Aspar Team), abile a segnare un ritardo di +0.389 precedendo Ai Ogura (IDEMITSU Honda Team Asia), quinto con +0.513.

Prestazione interlocutoria poi per Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Teams) che ha chiuso la sessione al decimo posto con +0.767 piazzandosi alle spalle di Dennis Foggia (Italtrans Racing Team), altro italiano in top 14 dopo acer centrato la nona casella con +0.664. Fuori invece Lorenzo Baldassarri e Mattia Casadei che, con le loro Fantic Racing, si sono accomodati al ventiseiesimo e al ventisettesimo posto con +2.120 e +2.387.

Niente da fare invece per il leader del Mondiale Pedro Acosta, caduto dopo appena due giri e costretto a rinunciare per aver distrutto la sua moto facente parte della Red Bull KTM Ajo, chiudendo dunque al trentesimo posto.

Foto: Photo Live Media