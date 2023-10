MotoGP, GP Indonesia 2023: Martin segna il miglior tempo nella FP1, Bezzecchi sorprende, 6° Bagnaia

Si inaugura nel segno di Jorge Martin la prima sessione di prove libere del GP dell’Indonesia, quindicesima tappa del Motomondiale 2023 di MotoGP. In un primo segmento strettamente interlocutorio infatti “Martinator” ha trovato il miglior tempo nelle battute finali, apparendo comunque leggermente in difficoltà con il feeling della gomma anteriore, suo cavallo di battaglia.

Lo spagnolo in sella alla Prima Pramac Racing nello specifico ha registrato un crono di 1:31.811, precedendo le due Aprilia di Maverick Vinales ed Aleix Espargarò. Il primo ha rimediato un gap di +0.102, mentre il secondo ha accumulato un ritardo di +0.536.

Grande sorpresa poi al quarto posto, dove si è accomodato un ottimo Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha), bravo a girare con +0.730 rispetto al leader arginando un davvero combattivo Marco Bezzecchi (Yamaha VR46) che, dopo essere stato giudicato idoneo malgrado l’infortunio alla clavicola, ha tentato il giro veloce segnando il quinto tempo con +0.741 lasciandosi prendere la mano sotto la bandiera a scacchi, dove è scivolato sulla ghiaia.

Come sempre cauto Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), il quale si è accontentato della sesta moneta con +0.759. Pecco ha mantenuto la sua solita strategia, sfruttando soprattutto il segmento per raccogliere dei dati utili in vista del prosieguo del weekend.

Da menzionare poi la nona posizione di Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) che ha girato con +0.962, la decima di Luca Marini (Mooney VR46) con +1.00 e l’undicesima di Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing MotoGP9 con +1.040

Foto: MotoGP.com Press