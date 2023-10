Moto2, GP Australia 2023: Aldeguer si conferma il più veloce anche nella FP2, 12° Arbolino

Si chiude senza particolari colpi di scena la FP2 di Moto2, segmento del venerdì valido per il GP d’Australia, sedicesimo appuntamento del Motomondiale 2023. Fermìn Aldeguer si è infatti confermato il più veloce del lotto, migliorando i suoi giri rispetto alla prima sessione.

Il centauro della Beta Tools SpeedUP precisamente ha segnato un crono di 1:32.548 posizionandosi davanti ad Aron Canet (Pons Wehow Los40), abile a racimolare un ritardo di +0.138 precedendo Jake Dixon (Inde GASGAS Aspar Team), terzo con +0.550.

Quarto posto ma terzo piazzamento complessivo poi per il leader del Mondiale Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo), il quale ha terminato con +0.596 cadendo nelle battute finali della prova. Dentro la top 14 poi Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team) che ha centrato la dodicesima casella con un gap di +1.201.

Niente da fare al momento per gli altri italiano. Dennis Foggia (Italtrans Racing Team) non è andato infatti oltre la diciottesima piazza con +1.517. Segue quindi Celestino Vietti (Fantic Racing), diciannovesimo con a +1.566. Trentesima posizione invece per Mattia Casadei (Fantic Racing) con +2.928

