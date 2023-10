Rally, ufficializzato il calendario 2024: 13 eventi in programma

Quando mancano soltanto due appuntamenti alla fine della stagione del 2023 nella giornata di giovedì 19 ottobre è stato ufficializzato il programma relativo al calendario 2024 di rally. Tante le conferme da parte degli organizzatori, i quali hanno optato nuovamente per tredici tappe, spalmate tra gennaio e novembre.

Come da tradizione si partirà da Monte Carlo e si chiuderà in Giappone. Nel mezzo piccole novità e rientri d’alto profilo. I riflettori sull’Italia si accenderanno dal 30 maggio al 2 giugno, complice lo svolgimento del Rally Sardegna, evento che sarà il preludio della tappa in Polonia (rientrante).

Tra le grandi novità figura invece la Lettonia, rimpiazzando così l’appuntamento in Estonia. Fuori anche il Messico, non confermato.

Di seguito riportiamo il calendario completo del Mondiale di Rally.

MONDIALE RALLY 2024: I TREDICI EVENTI IN PROGRAMMA

Rally Monte-Carlo – 24/28 gennaio Rally Svezia – 15/18 febbraio Safari Rally Kenya – 28/31 marzo Rally Croazia – 18/21 aprile Rally Portogallo – 9/12 maggio Rally Italia Sardegna – 30 maggio/2 giugno Rally Polonia – 27/30 giugno Rally Lettonia – 18/21 luglio Rally Finlandia – 1/4 agosto Acropoli Rally Grecia – 5/8 settembre Rally Cile – 26/28 settembre Rally Europa Centrale – 31 ottobre/2 novembre Rally Giappone – 21/24 novembre

Foto: Live Photo Media