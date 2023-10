LIVE Milano-Scandicci, A1 volley femminile in DIRETTA: sfida totale tra Egonu e Antropova!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Vero Volley Milano-Savino del Bene Scandicci, partita valida per la terza giornata del campionato di Serie A1 2023-24 di volley femminile. All’Allianz Cloud va in scena il primo big match dell’anno con l’attesissimo scontro diretto tra le due opposte italiane più forti: Paola Egonu e Ekaterina Antropova, autrici fino ad ora rispettivamente di 44 e 42 punti nelle prime due giornate.

Milano inizia la stagione con le migliori prospettive e l’intenzione di provare a vincere tutto quello che quest’annata agonistica offre. Il colpo di mercato senza dubbio è stato riportare in Italia dopo una sola stagione Paola Egonu, la giocatrice simbolo del movimento e senza dubbio una delle più forti opposte in circolazione. Vero Volley l’anno scorso si è arrisa in finale play-off alla quinta e decisiva partita a Conegliano, quest’anno sogna la rivincita e vuole a tutti i costi cucirsi lo Scudetto sul petto. Per arrivare a giocarsi il titolo c’è però parecchia strada da percorrere; l’avvio delle ragazze guidate da Gaspari è stato dei migliori: due partite disputate in campionato e altrettante vittorie contro Busto Arsizio e Trentino, lasciano solo un set per strada nella seconda partita e trascinate da un’ottima Orro in regia. Oggi all’Allianz Cloud arriva Scandicci e Antropova, primo crash test per le ambizioni milanesi.

La Savino del Bene Scandicci è una squadra ambiziosa con tanta qualità ed esperienza nelle proprie file. Le ragazze di Barbolini, guidate da una sempre più incisiva Antropova, vogliono migliorare il risultato della scorsa stagione, quando si arresero nella semifinale scudetto proprio contro Milano al tie-break di gara-4. Scandicci ha iniziato al meglio il nuovo campionato, raccogliendo due successi in due uscite, rispettivamente per 3-0 e 3-1 contro Firenze e Busto Arsizio. Dal mercato l’arrivo più di peso in terra toscana è senza dubbio quello della palleggiatrice serba Maja Ognjenovic, che ha preso in mano la regia della squadra nella seconda giornata, e sulla crescente intesa che avrà con Antropova si decideranno tante delle sorti dell’annata di Scandicci. Antropova che ha acquisito esperienza internazionale dopo un’intera estate a vestire la maglia azzurra, e oggi a Milano ci sarà la sfida stellare contro Paola Egonu.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Milano-Scandicci, big match della terza giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile 2023-24. Si scaldano le polveri per la sfida tra Egonu e Antropova, ma anche tra due delle squadre favorite per provare ad interrompere il dominio di Conegliano. La partita si potrà vedere su Rai Sport HD, prima battuta alle 17.30; buon divertimento e buona pallavolo a tutti!

