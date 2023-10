Milan-Juventus, su che canale vederla? Sky o DAZN: canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

La Serie A ritornerà nuovamente in scena dopo le tante sfide, sparse per il mondo, delle varie Nazionali. E la massima serie italiana, scendendo in campo, regalerà nuovamente emozioni ai tanti tifosi e appassionati di questa manifestazione e di questo sport. Le gare interessantissime sono tante e, in evidenza, c’è sicuramente il big match di domenica 22 ottobre che si giocherà a partire dalle ore 20.45: si tratta di Milan-Juventus.

I rossoneri, a San Siro, accoglieranno i bianconeri: gli uomini di Stefano Pioli sono attualmente in cima alla classifica mentre la Vecchia Signora si trova al terzo posto. I Diavoli, primi a quota 21 punti, cercheranno di non perdere almeno per ora la medaglia d’oro, mentre la Juventus, a quattro lunghezze di distanza dai rossoneri, tenterà di sgambettare Pioli e i suoi.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Milan-Juventus, match valido per la 9a giornata della Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO MILAN-JUVENTUS (22 OTTOBRE)

Domenica 22 ottobre

Ore 20.45 – Milan-Juventus – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA MILAN-JUVENTUS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-JUVENTUS

MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Tomori, Thiaw, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao: Allenatore: Stefano Pioli.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Gatti; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Foto: LaPresse