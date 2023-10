Maratona Venezia 2023, Mutai favorito per il bis. Presentato il percorso: 6.000 partecipanti in laguna

La Maratona di Venezia 2023 andrà in scena domenica 22 ottobre (partenza alle ore 09.40). La 37ma edizione di una delle 42 km di riferimento in Italia vedrà al via ben 6.000 partecipanti, a cui se ne aggiungeranno altri 10.000 impegnati tra 10 km (6.500) e mezza (3.500). Ben 80 Nazioini saranno rappresentate, con una ricaduta economica stimata di ben 15 milioni di euro sul territorio lagunare. La corsa scatterà da Villa Pisani a Stra e si concluderà a Riva Sette Martiri

Il grande favorito della vigilia sarà l’ugandese Solomon Mutai, che lo scorso anno si impose con il record del percorso (2h08:10). I suoi avversari principali saranno il kenyano Emmanuel Rutto Naibei (secondo nell’ultima edizione), l’etiope Bekele Mesfin Teshome e l’altro kenyano Noah Kiprotich Kigen. Da annotare il debutto sulla distanza dell’italiano Abdoullah Bamoussa, che partecipò alle Olimpiadi di Rio 2016 sui 3000 siepi. Tra le donne, invece, fari puntati sulle kenyane Rebbeca Sirwanei Tanui (2h23:09 di personale) e Shamilah Tekaa Kipsorir (al debutto sui 42 km dopo aver vinto la mezza di Gent in 1h07:53).

Diamo uno sguardo più dettagliato al percorso. All’inizio si corre lungo la suggestiva Riviera del Brenta, nei territori comunali di Stra, Fiesso d’Artico, Dolo e Mira, per transitare nella terraferma veneziana da Marghera e da Mestre “dentro” M9, il distretto del Museo multimediale del ’900, attraversando poi il Parco San Giuliano e il lungo Ponte della Libertà (circa 4 km) in direzione Venezia. Si entra nella rinnovata area portuale di Santa Marta per raggiungere San Basilio, il primo dei 14 ponti provvisti di pedane, correndo lungo la panoramica Fondamenta delle Zattere.

Spettacolare il passaggio nel ponte galleggiante appositamente allestito e lungo 166 metri che unisce Punta della Dogana ai Giardini Reali di San Marco, quindi il “giro d’onore” in Piazza San Marco e la sfilata accanto alla Basilica di San Marco e a Palazzo Ducale. Gli atleti ritorneranno verso il Bacino di San Marco e continueranno lungo la Riva degli Schiavoni fino al traguardo in Riva Sette Martiri.

Foto: comitato organizzatore Maratona Venezia