A che ora la Maratona di Venezia 2023 oggi: dove vederla in tv, streaming, chi parteciperà

Oggi domenica 22 ottobre (ore 09.40) va in scena la Maratona di Venezia 2023, una delle 42 km più rinomate e partecipate del Bel Paese. La corsa scatterà da Villa Pisani a Stra e si concluderà a Riva Sette Martiri, con ben 6.000 podisti ai nastri di partenza in rappresentanza di 80 Nazioni. Non ci saranno italiani di primissima fascia, da annotare il debutto sulla distanza dell’italiano Abdoullah Bamoussa, che partecipò alle Olimpiadi di Rio 2016 sui 3000 siepi.

L’ugandese Solomon Mutai, che lo scorso anno si impose con il record del percorso (2h08:10), si presenta con tutti i favori del pronostico. A sfidarlo saranno soprattutto il kenyano Emmanuel Rutto Naibei (secondo nell’ultima edizione), l’etiope Bekele Mesfin Teshome e l’altro kenyano Noah Kiprotich Kigen. Sul fronte femminile, invece, è annunciato il duello tra le kenyane Rebbeca Sirwanei Tanui (2h23:09 di personale) e Shamilah Tekaa Kipsorir (al debutto sui 42 km dopo aver vinto la mezza di Gent in 1h07:53).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Maratona di Venezia 2023. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play.

CALENDARIO MARATONA VENEZIA 2023

Domenica 22 ottobre

09.40 Maratona di Venezia – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MARATONA VENEZIA 2023: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Foto: comitato organizzatore Maratona Venezia