Maratona di Chicago 2023 oggi in tv: orario d’inizio, dove vederla, chi parteciperà

Quest’oggi è in programma la 45ma edizione della Maratona di Chicago, valevole come quinta e penultima prova Major della stagione 2023. La metropoli dell’Illinois accoglie oggi circa 45 mila runner, tra cui oltre 500 italiani che si cimenteranno sulla distanza dei 42,195 km in un percorso particolarmente scorrevole e quindi veloce.

Grande attesa per rivedere in azione dopo le super prestazioni di Valencia (2h01:53) e Londra (2h01:25) il 23enne keniano Kelvin Kiptum, che proverà ad attaccare il record del mondo stabilito dal connazionale Eliud Kipchoge a Berlino il 25 settembre 2022 in 2h01:09. I suoi principali avversari odierni saranno sulla carta il campione uscente Benson Kipruto, l’etiope Kinde Atanaw ed il bronzo olimpico in carica Bashir Abdi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Maratona di Chicago 2023. L’evento comincerà alle ore 14.30 italiane e sarà trasmesso esclusivamente in diretta streaming su discovery+, Eurosport.it e sulla piattaforma FloSports, riservata agli abbonati.

CALENDARIO MARATONA CHICAGO 2023

Domenica 8 ottobre

Ore 14.30 Maratona di Chicago, partenza – Diretta streaming su discovery+, Eurosport.it e FloSports

PROGRAMMA MARATONA CHICAGO 2023: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+, Eurosport.it e FloSports, per gli abbonati.

Foto: Lapresse