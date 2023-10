Kelvin Kiptum fa la storia a Chicago e firma il nuovo record del mondo di Maratona!

Kelvin Kiptum non delude le aspettative della vigilia e si conferma il nuovo punto di riferimento globale sulla distanza dei 42,195 km, dominando la 45ma edizione della Maratona di Chicago e migliorando di oltre 30 secondi il record del mondo stabilito dal fuoriclasse keniano Eliud Kipchoge a Berlino il 25 settembre 2022 in 2h01:09.

Una prestazione mostruosa ma non così inattesa, se si guarda al percorso di crescita del fenomenale 23enne africano, che aveva debuttato nella maratona solamente lo scorso dicembre a Valencia con un sensazionale 2h01:53, prima di scendere ulteriormente in 2h01:25 lo scorso aprile vincendo la sua prima Major a Londra.

Kiptum aveva messo nel mirino non solo il primato mondiale di Kipchoge, ma anche la possibilità di abbattere la fatidica barriere delle 2 ore e 1 minuto. Il keniano classe 1999 ha scelto dunque un percorso abbastanza scorrevole come quello di Chicago per centrare il suo obiettivo e per firmare la miglior prestazione di sempre alla sua terza apparizione ufficiale in una Maratona.

2h00:35 il tempo siglato da Kiptum, grazie ad una progressione micidiale negli ultimi 10 km dopo essere passato alla mezza in 1h00:48 (quasi un minuto più lento di Kipchoge a Berlino). Podio di giornata completato in seconda posizione dal keniano Benson Kipruto in 2h04:02 ed in terza piazza dal belga bronzo olimpico in carica Bashir Abdi in 2h04:32.

Gara stellare anche al femminile nella metropoli dell’Illinois, con l’olandese Sifan Hassan che tira già quasi 5 minuti dal personale e strappa il record europeo alla britannica Paula Radcliffe (2h15:25 corso a Londra nel 2003), ottenendo il secondo crono mondiale all-time in 2h13:44. Delusione quindi per la favorita keniana Ruth Chepngnetich, che si è dovuta accontentare della piazza d’onore in 2h15:37 tagliando il traguardo davanti all’etiope Megertu Alemu (2h17:09).

