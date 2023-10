Karate, ancora grande Italia ai Mondiali di Budapest: la squadra di kata femminile in finale per l’oro, uomini per il bronzo

Arrivano ancora ottime notizie per i colori azzurri dai Campionati Mondiali di karate 2023 in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria). La terza giornata delle eliminatorie, infatti, regala una finale per la medaglia d’oro per la squadra di kata femminile, mentre la formazione maschile sarà in pedana per il bronzo.

Davvero eccellente il risultato della squadra di kata femminile che, giova ricordarlo, ha cambiato due terzi della formazione dopo il titolo europeo. Terryana D’Onofrio, Elena Roversi e Michela Rizzo hanno fatto la voce grossa nei due gironi, riuscendo a superare anche la temibile Spagna. A questo punto l’ultimo atto vedrà l’Italia sul tatami contro il Giappone, campione in carica.

Passiamo alla formazione maschile (Gianluca Gallo, Alessandro Iodice e Alessio Ghinami) che, dopo aver concluso al secondo posto il proprio raggruppamento alle spalle del formidabile Giappone, ora scenderà in pedana per la medaglia di bronzo contro la Francia.

Il programma odierno non prevedeva solamente il kata, si sono disputati anche i primi incontri del percorso del kumité a squadre. L’Italia, grazie al ranking, scenderà in pedana solamente nella giornata di domani. Tra le donne vedremo in azione Bodei, Ferracuti, Semeraro e Mangiacapra, pronte per il primo impegno contro la Slovacchia, mentre tra gli uomini Avanzini, De Vivo, Fiore, Maresca, Marino, Martina, Minardi e Pietromarchi, saranno in pedana contro il Giappone.

Foto: FIJLKAM