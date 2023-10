LIVE Virtus Bologna-Alba Berlino 87-76, Eurolega basket in DIRETTA: seconda vittoria consecutiva per le V Nere in Europa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.18 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

22.16 Pur con qualche brivido nel finale la Virtus Bologna di Luca Banchi supera l’Alba Berlino di Israel Gonzalez centrando la seconda vittoria consecutiva in Europa (la quarta considerando il campionato). Top-scorer Thornike Shengelia con 26 punti, il migliore dell’Alba è Sterling Brown con 17.

FINISCE COSI’! VIRTUS BOLOGNA-ALBA BERLINO 87-76.

87-76 Brown in una delle ultime azioni del match.

87-74 Shengelia si appoggia al tabellone in penetrazione.

85-74 Risponde Cordinier, 49″ sul cronometro, squadre in bonus.

83-74 Piazzato di Spagnolo.

83-72 TRIPLA DI HACKETT! In un momento fondamentale sale in cattedra il miglior realizzatore italiano dell’Eurolega moderna.

80-72 Tripla di Brown, l’Alba torna a -8 con 2’00” da giocare, time out Banchi.

80-69 Un libero di Olinde.

80-68 Un libero di Mickey.

79-68 Tripla di Spagnolo.

79-65 Piazzato di Mickey.

77-65 Brown accorcia per l’Alba.

77-63 Penetrazione di Shengelia, 3’46” da giocare.

75-63 2/2 Spagnolo.

E’ entrato in temperatura Spagnolo, liberi conquistati dal classe 2003.

75-61 Ancora Matteo Spagnolo.

75-59 Mickey si appoggia al tabellone.

73-59 Penetrazione di Spagnolo, 5’37” da giocare, 2-3 i falli.

73-57 Anche Procida si iscrive al tabellino del match.

73-55 Ancora Mickey, + 18 Virtus.

Non entra il libero supplementare, 6’44” da giocare.

71-55 MICKEY! Canestro con fallo subìto, potenziale gioco da tre.

69-55 Penetrazione di Spagnolo.

69-53 Piazzato di Schneider.

69-51 Mickey si appoggia al tabellone.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO!

FINISCE IL TERZO QUARTO!

67-51 TRIPLA DI LUNDBERG SULLA SIRENA!

64-51 Schneider si appoggia al vetro.

64-49 Due liberi di Shengelia.

62-49 Bean si appoggia al tabellone.

62-47 Dentro il libero agguntivo.

61-47 DUNSTON! Il 42 cattura il rimbalzo, segna e subisce anche fallo, potenziale gioco da tre.

59-47 Shengelia riporta le V Nere sul +12.

57-47 Dunston si appoggia al vetro, 3’26” da giocare nel terzo quarto, 1-3 i falli.

55-47 Thiemann raggiunge quota 13 in serata.

55-44 Shengelia in uscita dal time out.

53-44 Brown riporta l’Alba Berlino sotto la doppia cifra di svantaggio. Time out Banchi.

53-42 Tripla di Olinde sulla sirena dei 24.

53-39 Persa dell’Alba con Shengelia che conduce il contropiede e si appoggia al vetro.

51-36 Shengelia risponde dall’altra parte, 7’20” sul cronometro del terzo quarto.

49-36 Piazzato di Olinde.

49-34 Due liberi di Shengelia.

47-34 Tripla di Thiemann.

47-31 Penetrazione di Brown.

47-29 3/3 Belinelli.

Fallo di Delow che manda in lunetta Belinelli con tre liberi.

44-29 Tripla di Delow.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.17 Primi venti minuti dominati dalla squadra di Luca Banchi che va al riposo sul +18 al “PalaDozza”, a tra poco per il racconto del secondo tempo di Virtus Bologna-Alba Berlino su OA Sport.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

44-26 Shengelia si appoggia al tabellone.

42-26 Due liberi di Brown.

42-24 Rubata di Belinelli che va in fuga e infila il +18, 1’11” sul cronometro.

40-24 SHENGELIA DA TREEEEEEE!!!!!!!

37-24 Un libero di Olinde.

37-23 Tap-in sotto canestro di Thiemann.

37-21 TRIPLA di Hackett, 2’54” per chiudere il primo tempo.

0/2 per l’ex Ludwisburg e Brose Bamberg.

Fallo di Dunston che manda in lunetta Thiemann.

34-21 Accelerazione di Mickey che realizza in rovesciata.

32-21 Dentro il libero aggiuntivo.

32-20 Delow trova il canestro con il fallo di Dobric, potenziale gioco da tre.

32-18 Piazzato di Brown.

32-16 TRIPLA dall’angolo di Dobric, 7’38” da giocare nel primo tempo.

29-16 Tripla centrale di Thiemann.

29-13 Appoggio a canestro di Mickey dal pitturato.

27-13 Spagnolo si iscrive al tabellino del match.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

27-11 PAJOLA DA TREEEEEEEE!!! C’è solo la Virtus in campo, 11″ per chiudere il primo quarto.

24-11 Un libero di Shengelia.

23-11 DOBRIC DA TRE! Time out Alba Berlino.

20-11 Mattisseck da tre.

20-8 TRIPLA DI SMITH! Massimo vantaggio Virtus, 2’16” da giocare.

17-8 Penetrazione di Shengelia che si appoggia al vetro.

15-8 Contropiede orchestrato e chiuso da Brown.

15-6 CORDINIER DA TRE! +9 Virtus.

12-6 Gran lavoro di Thiemann nel pitturato.

12-4 Due liberi di Shengelia, 6’10” da giocare, 2-3 i falli.

10-4 il francese fa 1/2.

Viaggio in lunetta per Cordinier.

9-4 Liberi di Brown.

9-2 TRIPLA di Marco Belinelli.

6-2 Piazzato di Belinelli, 8’13” sul cronometro del primo quarto.

4-2 Thomas muove il punteggio dell’Alba.

4-0 Dunston giganteggia sotto canestro.

2-0 Belinelli sblocca lo score della serata.

SI PARTE!

20.25 I QUINTETTI, VIRTUS BOLOGNA: Cordinier, Belinelli, Hackett, Shengelia, Dunston; ALBA BERLINO: Brown, Thomas, Samar, Olinde, Thiemann.

20.20 Qualche immagine dai social della Virtus Bologna:

20.15 Un quarto d’ora alla palla a due, in corso il riscaldamento al “PalaDozza”.

20.10 L’Alba Berlino di Israel Gonzalez è stata invece protagonista di una partenza fatta di due sconfitte in Eurolega, dopo l’80-68 subìto per mano del Bayern nel derby tedesco la franchigia della capitale tedesca ha ceduto in casa al Saski Baskonia, impostosi 91-86 alla “Mercedes-Benz Arena” di Berlino nell’ultimo turno.

20.05 La Virtus Bologna di coach Luca Banchi ospita al “PalaDozza” l’Alba di Matteo Spagnolo e Gabriele Procida andando a caccia della seconda vittoria consecutiva in Europa dopo il successo sul campo del Monaco. In campionato le V Nere sono invece reduci dalla vittoria sul parquet dell’Aquila Trento, arrivata nell’ultimo week-end con un 75-90 firmato Cordinier (16 punti), Abass e Shengelia (15 a testa).

20.00 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Alba Berlino.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Alba Berlino, match valido per la terza giornata di andata della regular season di Eurolega 2023-2024.

La Virtus Bologna di coach Luca Banchi ospita al “PalaDozza” l’Alba di Matteo Spagnolo e Gabriele Procida andando a caccia della seconda vittoria consecutiva in Europa dopo il successo sul campo del Monaco. In campionato le V Nere sono invece reduci dalla vittoria sul parquet dell’Aquila Trento, arrivata nell’ultimo week-end con un 75-90 firmato Cordinier (16 punti), Abass e Shengelia (15 a testa).

L’Alba Berlino di Israel Gonzalez è stata invece protagonista di una partenza fatta di due sconfitte in Eurolega, dopo l’80-68 subìto per mano del Bayern nel derby tedesco la franchigia della capitale tedesca ha ceduto in casa al Saski Baskonia, impostosi 91-86 alla “Mercedes-Benz Arena” di Berlino nell’ultimo turno.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Alba Berlino, terza giornata di andata della regular season di Eurolega 2023-2024. Palla a due prevista per le ore 20.30 al “PalaDozza” di Bologna, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

Credit: Ciamillo