Pallanuoto femminile, L’Ekipe Orizzonte vince il derby siciliano con la Brizz e resta a punteggio pieno

Il weekend dedicato alle Coppe Europee rende praticamente un turno infrasettimanale la quarta giornata della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile: si conferma da sola in testa alla classifica a punteggio pieno L’Ekipe Orizzonte, squadra campione d’Italia, che domina il derby siciliano contro la Brizz Nuoto, vinto per 14-6.

Gruppetto a -3 dalle etnee con la SIS Roma, che si impone in trasferta a Bogliasco, doppiando le padrone di casa per 6-12, la Plebiscito Padova, che annichilisce il Como Nuoto Recoaro, liquidato per 21-9, e la Pallanuoto Trieste, che regola il Cosenza per 16-5.

Nell’unico match a restare calendarizzato per sabato 21 andrà in scena il derby ligure tra la neopromossa Locatelli Genova, alla ricerca dei primi punti in campionato, ed il Rapallo Pallanuoto, che proverà ad incamerare i tre punti per poter riagganciare il gruppo al secondo posto alle spalle delle etnee.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE

4^ Giornata – mercoledì 18 ottobre 2023

14:30 NETAFIM BOGLIASCO 1951 – S.I.S. ROMA 6-12

15:00 L’EKIPE ORIZZONTE – BRIZZ NUOTO 14-6

20:00 C.S. PLEBISCITO PD – COMO NUOTO RECOARO 21-9

20:00 PALLANUOTO TRIESTE – OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN 16-5

4^ Giornata – sabato 21 ottobre 2023

15:00 U.S. L. LOCATELLI GENOVA – RAPALLO PALLANUOTO Genova – Impianto Sportivo Sciorba

Classifica

L’EKIPE ORIZZONTE 12

PALLANUOTO TRIESTE 9

C.S. PLEBISCITO PD 9

S.I.S. ROMA 9

RAPALLO PALLANUOTO* 6

BRIZZ NUOTO 6

NETAFIM BOGLIASCO 1951 3

COSENZA PALLANUOTO 3

COMO NUOTO RECOARO 0

U.S. L. LOCATELLI GENOVA* 0

* = una partita in meno

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani