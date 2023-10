Jannik Sinner sfiderà Djokovic a Parigi-Bercy…in doppio! Data, orario e chi lo affiancherà

Dopo la splendida vittoria di Vienna arriva lo sprint finale in questa stagione per Jannik Sinner che ha ancora tanto da dare. Il primo appuntamento da affrontare è quello del Masters 1000 di Parigi-Bercy, con l’azzurro che esordirà più avanti in singolare grazie al bye del primo turno derivante la sua situazione di quarta testa di serie.

Nel frattempo, per assaggiare il cemento francese e comunque per mettere nelle braccia un po’ di volée, l’altoatesino sarà in campo domani in doppio. Ad affiancarlo il veterano elvetico Stan Wawrinka. In una sfida dalla qualità altissima dall’altra parte della rete ci sarà il numero uno al mondo di singolare, il serbo Novak Djokovic, che sicuramente sarà impegnato nella specialità in Coppa Davis. Con lui il connazionale Miomir Kecmanovic.

Il match andrà in scena alle 14.00 come terza partita del Campo 2, segue proprio la sfida tutta americana tra McDonald e Wolf, dalla quale uscirà il rivale di Sinner al secondo turno in singolare. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Wawrinka contro Djokovic-Kecmanovic. La partita sarà trasmessa in streaming a pagamento su Tennis TV.

CALENDARIO SINNER/WAWRINKA – DJOKOVIC/KECMANOVIC

Martedì 31 ottobre

Terzo match dalle 11.00 sul Court 2

Doppio

Sinner/Wawrinka – Djokovic/Kecmanovic

PROGRAMMA SINNER/WAWRINKA – DJOKOVIC/KECMANOVIC: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta streaming: Tennis TV

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Sascha Feuster