Moto2, Aldeguer domina il GP di Thailandia. Acosta 2° e sempre più vicino al Mondiale

Fermin Aldeguer completa un weekend perfetto e trasforma la pole position di ieri in un sensazionale Grand Chelem, dominando la gara dal primo all’ultimo giro (anche con il giro più veloce) e aggiudicandosi in scioltezza il Gran Premio di Thailandia 2023, valevole come quartultimo appuntamento stagionale del Mondiale Moto2.

Secondo successo in carriera nel Motomondiale dopo Silverstone per lo spagnolo classe 2005 del team SpeedUp, che non ha lasciato scampo agli avversari conservando sempre un margine di sicurezza nei confronti di Pedro Acosta. Il fenomeno iberico del team Red Bull KTM Ajo si è dovuto accontentare dunque di una seconda posizione comunque molto preziosa in chiave iridata.

Il diciannovenne di Murcia, futuro pilota MotoGP con GasGas Tech3 nel 2024, ha guadagnato infatti altri 7 punti in campionato sul suo unico inseguitore Tony Arbolino (oggi quarto con una buona rimonta) e potrà chiudere i conti già a Sepang con due round di anticipo arrivando nella top4 o comunque non perdendo più di 13 punti dall’azzurro in Malesia. Terza piazza a Buriram per il beniamino locale Somkiat Chantra, grande protagonista sin dalle battute iniziali e capace di salire finalmente sul podio nell’appuntamento di casa.

Con il risultato odierno, Acosta allunga a +63 su Arbolino ed è ormai vicinissimo alla certezza aritmetica del titolo. Distacchi abissali per tutti gli altri, con Dixon terzo a -128.5, che dovrà difendere il podio fino a Valencia da Canet (-141.5), Chantra (-157), Aldeguer (-163.5) e Lopez (-173.5).

CLASSIFICA GP THAILANDIA MOTO2 2023

1 25 54 Fermín ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 35’20.880 170.0

2 20 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 35’24.361 169.7 3.481

3 16 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 35’30.674 169.2 9.794

4 13 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 35’33.803 169.0 12.923

5 11 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 35’35.331 168.9 14.451

6 10 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing KALEX 35’35.696 168.8 14.816

7 9 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 35’35.910 168.8 15.030

8 8 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 35’39.240 168.6 18.360

9 7 28 Izan GUEVARA SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 35’40.678 168.4 19.798

10 6 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 35’41.444 168.4 20.564

11 5 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 35’41.842 168.3 20.962

12 4 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 35’45.078 168.1 24.198

13 3 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 35’46.473 168.0 25.593

14 2 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 35’47.406 167.9 26.526

15 1 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 35’54.445 167.4 33.565

16 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 35’54.596 167.3 33.716

17 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 35’54.614 167.3 33.734

18 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 35’56.037 167.2 35.157

19 17 Alex ESCRIG SPA Forward Team FORWARD 35’58.466 167.0 37.586

20 33 Rory SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 36’03.411 166.7 42.531

21 9 Mattia CASADEI ITA Fantic Racing KALEX 36’16.432 165.7 55.552

22 5 Kohta NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 36’25.700 165.0 1’04.820

23 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 36’48.673 163.3 1’27.793

Non classificati

84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 29’24.502 167.2 4 laps

11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 11’23.157 167.9 15 laps

13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 6’28.986 168.5 18 laps

96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 6’29.120 168.5 18 laps

16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 3’16.806 166.6 20 laps

23 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 3’19.027 164.7 20 laps

Non ha terminato il primo giro

67 Alberto SURRA ITA Forward Team FORWARD

