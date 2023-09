LIVE Moto2, GP Giappone 2023 in DIRETTA: Acosta per l’allungo decisivo nel Mondiale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara della classe Moto2 valevole per il Gran Premio del Giappone del Motomondiale 2023, il quattordicesimo round di questa stagione.

In qualifica si sono dimostrate decisamente competitive le moto di casa: doppietta straordinaria in prima fila realizzata dalle IDEMITSU Honda Team Asia di Somkiat Chantra e Ai Ogura, con il thailandese che ha fatto segnare tra l’altro il nuovo record della pista. La notizia principale riguarda la mancata prima fila di Pedro Acosta che partirà dalla quarta casella: lo spagnolo non ha brillato sul giro secco, ma potrà comunque gestire in gara.

Potrà gestire perché i punti di vantaggio nel Mondiale su Tony Arbolino sono 39 e il lombardo scatterà dalla tredicesima casella: l’italiano è stato autore di una qualifica decisamente difficoltosa e avrà bisogno della sua super partenza per provare a recuperare posizioni e a mettere pressione sul diretto avversario. Scatterà dalla sedicesima posizione Dennis Foggia, anch’esso non brillantissimo in Q2 dopo un venerdì di buon livello.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della gara della classe Moto2 valevole per il Gran Premio del Giappone del Motomondiale 2023, il quattordicesimo round di questa stagione. Si parte alle 6.15 ora italiana. Buon divertimento.

Foto: Valerio Origo