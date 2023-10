LIVE Giro d’Italia 2024, presentazione tappe in DIRETTA: giù i veli al percorso della Corsa Rosa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il possibile percorso del Giro d’Italia

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della presentazione del Giro d’Italia 2024. Oggi si alzeranno i veli sul percorso della prossima edizione della Corsa Rosa, che andrà in scena dal 4 al 26 maggio. Gli organizzatori hanno già rivelato le prime tra tappe, con la Grande Partenza a Venaria Reale e a seguire una frazione con l’arrivo in salita a Oropa. C’è grande curiosità per conoscere tutti i dettagli del tracciato, quali montagne verranno affrontate, quali Regioni verranno attraversate e quanto cronometro si disputeranno.

Secondo le indiscrezioni della vigilia, il Giro d’Italia dovrebbe spingersi fino a Benevento e poi dovrebbe risalire lo Stivale. Si parla di due prove contro il tempo: una in Umbria in chiusura della prima settimana e una a Desenzano del Garda in chiusura della seconda settimana. Si vocifera di un’ultima settimana particolarmente impegnativa in montagna, con il ritorno dello Stelvio. La conclusione dovrebbe essere a Roma con una passerella.

