Percorso Giro d’Italia 2024: ultime anticipazioni e possibili tappe. Cronometro, salite e Regioni attraversate

Il percorso del Giro d’Italia 2024 verrà presentato il 13 ottobre, anche se gli organizzatori di RCS Sport hanno già alzato il velo sulle prime tre tappe della Corsa Rosa, che andrà in scena dal 4 al 26 maggio. Il Giro d’Italia 2024 partirà dal Piemonte: prima frazione tra Venaria Reale e Torino, con i passaggi sul Colle di Superga e il Colle della Maddalena ad alimentare la giornata; la seconda tappa propone l’arrivo in salita a Oropa; a seguire una giornata pensata per i velocisti per poi lasciare la Regione e indirizzarsi verso Liguria e Toscana. Queste sono le certezze già ufficializzate e presentate, successivamente si entra nel campo delle indiscrezioni.

La carovana inizierà a scendere lo Stivale e si vocifera che la quarta tappa dovrebbe concludersi nel savonese dopo una partenza da Aqui Terme. La Liguria sarebbe protagonista anche nella quinta frazione che, secondo Il Secolo XIX, scatterebbe da Genova in direzione Lucca, magari passando per le salite del Quiesa e del monte Pitoro nel finale. C’è qualche incertezza sullo sviluppo del Giro d’Italia in Toscana, ma a seguire ci si dovrebbe trasferire in Umbria per una cronometro individuale di circa 40 chilometri da Foligno a Perugia, già confermata dalle amministrazioni comunali secondo quanto riportato da La Nazione. La prova contro il tempo dovrebbe essere seguita da un arrivo in salita in Abruzzo, a Prati di Tivo. Il giorno successivo si dovrebbe partire da Avezzano per prendere la direzione della Campania con un possibile nuovo arrivo a Napoli.

La seconda settimana dovrebbe aprirsi con una giornata nel beneventano, per poi ricominciare la risalita dello Stivale. Si preannuncia un nuovo pasaggio in Abruzzo e poi si dovrebbe passare da Francavilla al Mare. A seguire una partenza da Martinsicuro a completare le giornate abruzzesi con la corsa che andrà nelle Marche. La Riccione-Cento è per velocisti è anticipa la seconda cronometro, di circa 25 chilometri a Desenzano. La seconda settimana si conclude con un arrivo a Livigno dopo aver affrontato la Forcola e il Mottolino (ma non sono scartate le ipotesi del Maniva e del Mortirolo dalla parte bresciana)

L’ultima settimana si preannuncia particolarmente impegnativa e si aprirà con il Passo dello Stelvio, Cima Coppi della Corsa Rosa, affrontato dopo il Passo d’Eira e il Foscagno per poi dirigersi verso la Val Gardena, con un possibile arrivo in salita al Monte Pana (2,7 chilometri all’11% di pendenza media). La frazione del mercoledì dovrebbe snodarsi lungo le strade della Granfondo Sportful: secondo il Corriere delle Alpi si passerebbe in Val Malene e verrebbe affrontato il Passo Brocon, che al Giro d’Italia manca addirittura dal 1956.

La diciottesima tappa sembra essere nei fatti già scritta, come si è vociferato in più circostanze: Fiera di Primiero-Padova, per il consueto arrivo riservato ai velocisti a metà settimana. Tappone dolomitico per venerdì 24 maggio: partenza a Mortegliano con direzione Sappada dopo aver affrontato salite di un certo calibro come Passo Duron e Sella Valcalda. Il giorno seguente verrà proposta la doppia ascesa al Monte Grappa dal versante di Semonzo (19 chilometri all’8,1% di pendenza media), magari dopo aver fatto i conti anche con il sempre temuto Muro di Ca’ del Poggio. Il Giro d’Italia 2024 si dovrebbe concludere con una passerella a Roma.

Foto: Lapresse