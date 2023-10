Vincenzo Nibali nel nuovo ruolo di presentatore: “Dicono che sono stato bravo…Giro d’Italia 2024 particolare”

Il Giro d’Italia 2024 ha preso ufficialmente vita quest’oggi. La lotta alla maglia rosa è stata presentata ufficialmente con il disvelamento del percorso: da Venaria Reale a Roma per scoprire chi sarà il successore di Primoz Roglic per alzare il Trofeo Senza Fine. Alla presentazione c’era anche Vincenzo Nibali, ascoltato dai microfoni di Tina Ruggeri di InBici.

“Mi è piaciuto molto questo Giro” afferma lo Squalo dello Stretto come prima opinione sul percorso. E poi il siciliano regala anche una piccola perla, raccontando del suo apprezzamento nel presentarlo: “Mi è stato chiesto solo qualche settimana fa, ho accettato questa nuova sfida. Mi hanno detto che sono stato anche bravo e accetto di buon grado questo apprezzamento“.

Si passa poi all’analisi del percorso, su cui Nibali non si nasconde: “Un Giro molto bello, particolare rispetto agli ultimi anni: mi piace. Se fossi stato in gara, avrei avuto qualche dubbio nelle prime tappe poiché al solito non ero al massimo della mia forza. Sarebbe stato un Giro difficile per me, ma molto bello da affrontare“.

Un pensiero va anche alla Cima Grappa, da affrontare due volte nella penultima tappa: “La conosco, so a cosa si va incontro. Una salita davvero molto dura e scalarla per due volte non è roba da poco. Può essere una tappa chiave per la classifica“. E per chiudere, un auspicio di Nibali sui partecipanti, facendo un nome su tutti: “Una presenza di Pogacar sarebbe stimolante per il pubblico“.

Foto: LaPresse