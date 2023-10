LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2023 in DIRETTA: si assegnano i primi titoli delle finali di specialità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava giornata dei Mondiali di ginnastica artistica 2023, la prima delle due dedicate alle finali di specialità. Ad Anversa, dopo i titoli a squadre e quelli dell’all-around, è arrivato il momento di assegnare anche le medaglie ai singoli attrezzi, con i ginnasti già molto provati dopo una settimana di carico impressionante.

Saranno cinque le finali di specialità in programma oggi, si partirà con il corpo libero maschile, per poi continuare con il volteggio femminile, il cavallo con maniglie, le parallele asimmetriche e, infine, gli anelli. Non vedremo azzurri in pedana oggi, Matteo Levantesi, unico italiano ad essersi qualificato ad una finale di specialità, si esibirà alle parallele pari nella giornata di domani. Al femminile la grande favorita al volteggio sarà sicuramente Simone Biles, che con molta probabilità porterà in gara anche il doppio carpio dallo Yurchenko, mentre alle parallele dovrebbe essere sfida a due tra Kaylia Nemour e Shilese Jones, al maschile il favorito al quadrato è l’israeliano Artem Dolgopyat, al cavallo Max Whitlock appare senza rivali in assenza di errori, mentre agli anelli sarà una sfida molto equilibrata tra i cinesi Yang Liu e Hao You e il greco Eleftherios Petrounias.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’ottava giornata dei Mondiali di ginnastica artistica 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, la gara prenderà il via alle ore 14:00!

