Ginnastica artistica, Qiyuan Qiu imperatrice alle parallele. Duello over 15 ai Mondiali, Nemour storico argento dall’Algeria

Qiyuan Qiu e Kaylia Nemour hanno offerto un incandescente duello durante la Finale alle parallele asimmetriche dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica, venendo divise al termine della gara da appena 67 millesimi. La cinese ha trionfato con il punteggio complessivo di 15.100, mentre l’algerina si è dovuta accontentare della medaglia d’argento con 15.033. Entrambe hanno sfondato il muro vertiginoso dei 15 punti presentando due splendidi esercizi caratterizzati dall’esorbitante D Score di 6.7.

La 16enne nativa di Fujian ha fatto subito centro alla sua prima stagione tra le seniores, dopo aver già primeggiato sugli staggi ai Campionati Asiatici e nella tappa di Coppa del Mondo a Baku. L’allieva di Sun Ping e Liu Tao, già quarta ieri sera nel concorso generale individuale, si è distinta per la precisione delle sue linee e per gli ottimi collegamenti, oltre che per un’uscita perfettamente stoppata che ha probabilmente convinto la giuria nel darle quel qualcosa in più rispetto a Nemour.

La 16enne nativa di Saint-Benoit-la-Foret, che ha deciso di rappresentare l’Algeria dopo un avvio di carriera con il body francese tra le under 16, è stata la grande rivelazione di questa rassegna iridata e si era presentata ai blocchi di partenza con il sogno di regalare al Continente Africano la prima medaglia d’oro nell’universo della Polvere di Magnesio. L’algerina, che quest’anno aveva già trionfato sul giro completo ai Campionati Continentali, aveva strabiliato tra qualifiche e finale all-around, accarezzando la grande apoteosi allo Sportpaleis di Anversa.

L’allieva di Marc Chirilcenco, che è presente nel Codice dei Punteggi con una difficoltà G che porta il suo nome, si mette al collo un comunque pesantissimo e storico argento, primo alloro per il suo Paese ai Mondiali di ginnastica artistica. Due neo-seniores hanno occupato i primi due gradini del podio, mentre la statunitense Shilese Jones ha conquistato la medaglia di bronzo con un buon 14.766 (6.3 la nota di partenza). L’americana, ieri terza nell’all-around, ha chiuso con lo stesso punteggio della cinese Zhuofan Huang, ma ha prevalso in virtù di una miglior esecuzione (8.466 contro 8.266). Quinto posto per Simone Biles (14.200, 6.0 il D Score), caduta al volteggio dove ha poi conquistato la medaglia d’argento.

Foto: Lapresse