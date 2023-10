Calcio, Champions League: Pedro al 95esimo stende il Celtic. Ancora uno 0-0 per il Milan a Dortmund

A partire dalle ore 21.00 la Champions League è tornata in campo con la seconda giornata della fase a gironi. E, tra le diverse protagoniste, abbiamo potuto ammirare la Lazio di Maurizio Sarri e il Milan di Stefano Pioli. I biancocelesti, a Glasgow, se la sono vista con il Celtic e hanno vinto per 1-2. Tre punti d’oro per Immobile e compagni che si sono portati a quota 4 nel proprio Gruppo E, al 2° posto a pari punti con l’Atletico (primo) grazie alla rete, al 95esimo, di Pedro. I rossoneri invece, hanno ripetuto lo stesso risultato della gara di esordio: 0-0 al Signal Iduna Park questa volta, contro il Borussia Dortmund. Ecco di seguito il racconto dei due match.

CALCIO, CHAMPIONS LEAGUE: IL RACCONTO DEI MATCH

CELTIC-LAZIO

IL PRIMO TEMPO

La partita è sin da subito gradevole e a passare in vantaggio sono i padroni di casa. Splendida azione partita dalla fascia, imbucata di O’Riley per Furuhashi che non sbaglia, si infila tra i difensori e buca Provedel. Al 12esimo minuto è 1-0 per il Celtic. La Lazio pareggia al 29esimo. Calcio d’angolo: sul pallone si avventa Romagnoli che di testa serve Vecino che, a sua volta di testa, la butta dentro. Hart prova a salvarla ma non ci riesce: 1-1. O’Riley prova il tiro al 37esimo ma Provedel è attento.

IL SECONDO TEMPO

Clamorosa doppia occasione per il Celtic nella ripresa: Hatate tira da lontano ma trova Provedel. Sulla ribattuta Johnston calcia alto. 74esimo: Paulo Bernardo appena entrato calcia dalla distanza ma non riesce a trovare lo specchio. Minuto 80 sorpasso Celtic: cross dalla trequarti, tocco di Maeda e gol di Luis Palma che la butta dentro e fa 2-1.

Poi però arriva il check del VAR: fuorigioco e rete annullata, si rimane sull’1-1. A regalare una gioia immensa alla Lazio e ai propri tifosi è Pedro al 95esimo: cross di Guendouzi, stacco di testa di Pedro che mette la palla sul secondo palo e il portiere scozzese non può nulla. 1-2 per la Lazio.

BORUSSIA DORTMUND-MILAN

IL PRIMO TEMPO

Al 16esimo calcio d’angolo per il Milan. Batte Pulisic che la mette al centro e trova Thiaw. Lo stacco di testa finisce però alto sopra la traversa. Il Borussia Dortmund si vede in avanti al 24esimo con un colpo di testa alto di Bensebaini. Minuto 31: tiro di Fullkrug dalla distanza respinto da Maignan. Brandt al 36esimo, solo in area, tenta la rovesciata ma la palla finisce alta.

Occasione per Giroud al 37esimo: dopo un corner la palla arriva all’attaccante francese che, sbilanciato e a tu per tu con il portiere tedesco, non trova la porta. Bensebaini con una sassata, lateralmente e in area, costringe Maignan a respingere in angolo. Dal corner ancora Bensebaini devia il pallone di tacco che per poco non la mette dentro e Musah riesce a fermare Reus pronto a spingere dentro il pallone. 45esimo tiro di Theo alto.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa al 54esimo la prima occasione è per il Milan: pallone servito a Pulisic da Leao ma basta una respinta centrale del portiere tedesco. Bynoe-Gittens calcia da lontano e spedisce alto. Occasione per Leao all’80esimo che di testa non trova lo specchio della porta. Al minuto 86 Leao imbuca per Chukwueze che solo davanti a Kobel sbaglia. La sfera arriva a Reijnders che a porta sguarnita spedisce di poco al lato: ma che occasione per il Milan.

